柯文哲痛批民進黨已非一黨獨大，而是一黨專政。（范揚光攝）

台北市長柯文哲被《遠見雜誌》評施政滿意度吊車尾，柯對此不以為然，9日備詢酸有的五星市長坐牢、欠債，並直言欠債之一的就是前高雄市長陳菊，此外也痛批民進黨已非一黨獨大，而是一黨專政，全體國民的水準需經過漫長過程。

國民黨北市議員王鴻薇詢問，柯說欠債的五星市長是否為陳菊？柯笑答「呵呵呵呵！one of them其中之一」，強調財政紀律是基本要求，但有時（欠債）太過分，但算了、不要講，這還有關審計部，都會有意見。

王鴻薇問，高雄市長韓國瑜6日遭罷免，民進黨在台灣民主上變成一黨獨大，柯有無憂慮？柯嘆，這已不只是一黨獨大，而是一黨專政程度，民主政治本就沒保證人民會做出最好的選擇，古希臘哲學家蘇格拉底就是被雅典人民投票致死，1933年德國總理希特勒不是武裝政變上台、而是德國人民投票選出來。

柯說，有時全體國民的水準（提升）是漫長過程，台灣民主化已30年，沒理由能比得上西歐300年，有時看到怪怪的就別難過，這是國家進步的過程。

王鴻薇再問，為防止民進黨一黨專政，柯是否再組在野大聯盟，與其他在野黨合作，無論在立院或對台灣整個未來的政治發展，都有好處。柯說，在野大聯盟是他2014年選台北市長的口號，可就每個議題單獨討論，能合作就合作，他沒有一定不能跟誰合作、一定就要跟誰合作，合理的都合作。

(中時 )