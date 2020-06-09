美國空軍一架F-35戰機，在完成常規訓練飛行後返回，結果在降落時起落架折斷，飛機摩擦地面受損。這是一個月內，第2起的F-35戰機的事故。

美國空軍時報(Air Force Times)報導，猶他州希爾空軍基地(Hill AFB) 在一份聲明中說，這架F-35戰鬥機屬於388戰機聯隊，飛機順完成常規訓練飛行，在著陸時起落架折斷，飛行員已經離開飛機，正在接受例行醫學評估。

由於這起事故，希爾空軍基地的跑道暫時關閉，而當時仍在空中的其他戰機，改降落其他的空軍基地，並且訓練飛行先被暫停。

據悉，這已經是一個月內，美國發生的第三起第五代戰機訓練事故，也是一個月內第二起F-35事故。上一起F-35事故發生在5月19日，佛羅里達州艾格林空軍基地(Eglin AFB )的F-35A在晚間因機械故障墜毀，飛行員成功彈射。同一基地的F-22戰機則在5月15日墜毀，飛行員也彈射逃生成功。

希爾空軍基地說，安全審查委員會將對此事件進行調查。

(中時電子報)