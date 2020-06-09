民眾黨原定明天召開黨員大會，不過，曾代表民眾黨參選立委的逢甲大學助理教授何景榮昨在臉書指出，黨祕書長陳建璋堅持限制110名創黨黨員參與黨員大會，他質疑此方案恐違反《政黨法》，若僅認定創黨黨員，4名後面入黨的不分區立委，恐因失去黨籍喪失立委資格。對此民眾黨今下午發出聲明回應，原定召開黨員大會已取消，且並非常態性會議，目的為通過黨章修訂完善黨內民主制度，屆時所有黨員可藉由選舉票選黨代表，黨內相關決策，未來將透過全國黨代表大會進行討論。

何景榮昨晚在臉書爆料，5月28日晚間民眾黨智庫會議，黨祕書長陳建璋表示，今年黨員大會的召開，只認定2019年8月創黨時的100多位黨員才能參加黨員大會，之後入黨的黨員不算。

何景榮質疑，如果8月以後入黨的黨員不算黨員，那賴香伶、張其祿、高虹安、邱臣遠等4人都是創黨當年11月才入黨，因為喪失黨員資格，也會自動喪失立委資格。

面對黨員指控，民眾黨表示，黨員大會原定於今年初召開，受限於疫情衝擊，因此無限期延後，原本預計在疫情緩解後，即需盡快召開黨員大會修改黨章，但經與內政部及律師多次討論後，了解到現行黨章中相關規定並不完善，行政程序上仍有待商榷，律師建議必須先釐清後再行召開黨員大會。

針對黨員對黨員大會相關辦法提出質疑，民眾黨表示，將會適時進行調整，待相關辦法確立後對外公告。

(中時 )