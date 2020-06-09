協助防疫藝人也不落人後，由方芳芳擔任理事長的台灣優質生命協會今天跟企業主們，再捐贈總價逾600萬元的「醫護警消感謝箱」，由內政部長徐國勇接受。現場郭子乾大玩時事哏、扮演遭罷的高雄市長韓國瑜及台北市長柯文哲笑翻全場，徐國勇也說，這是史上首次內政部有這麼多大明星。

台灣優質生命協會及企業主響應防疫捐贈物資。現場除台灣優質生命協會理事長方芳芳外、還有秘書長紀寶如、協會理監事巴戈、葉璦菱、利菁、郭子乾、徐乃麟、曾國城、王彩樺等藝人出席。

郭子乾被CALL發言時，先模仿台北市長柯文哲，說他民調已經很低，不要再打他，要找對象應該先找新北市長侯友宜。接著又學韓國瑜發表「三個遺憾、兩個感恩、一個祝福」說台灣優質生命協會成立13年，竟然只照顧8000名獨居老人，他希望能照顧到8萬位，但話沒說完，郭子乾又韓國瑜上身，說「我只能到6月12號」，氣得司儀曾國城問「你現在是郭子乾嗎」？一旁的乃哥也搭腔「你也來得太快、去得太快了吧」。

郭子乾並說，台灣優質生命協會不止「路平、燈亮、清水溝」，而且還幫獨居老人「路平、燈亮、清血路」，時事哏讓現場笑聲不斷。

徐國勇受訪時感謝藝人愛心，說台灣是充滿愛、充滿感恩的社會，今天也是內政部有史以來第一次有這麼多大明星來到，他很高興並感謝這麼多藝人共襄盛舉。

由方芳芳擔任理事長的台灣優質生命協會與企業主們，今天共捐贈1千5百個總價逾600萬元的「醫護警消感謝箱」，箱內有多款髮膚保養品，以實際行動感謝第一線，讓他們執勤時都能美美上陣，共同為防疫盡一份心力。

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(中時 )