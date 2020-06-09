苗栗幼安教養院受新冠肺炎影響，停辦園遊會大型活動，導致捐款捐物、烘培坊訂單接驟減，因此今年因應端午節推出「黃金粽」新品，盼能刺激買氣，期盼各界伸出援手，一起踴躍訂購，品嘗料豐味美的粽子以及感受烘培坊的用心。

幼安教養院指出，疫情嚴重衝擊募款，因此希望透過義賣粽子，讓老憨兒家園的建造募款能盡速達成目標。9日幼安教養院舉辦粽子DIY，宣傳粽子義賣活動，立法委員賴香伶、大千醫院外科醫師馮啟彥等人也到場響應，並訂購1000顆粽子，以行動支持幼安教養院。

院長林勤妹指出，每年接近端午節都會推出粽子義賣活動，透過客家粽傳承客家文化與道地佳餚，今年更結合薑黃等在地食材，推出健康養身的黃金粽。林勤妹說明，幼安秉持的理念就是希望透過連結資源協助服務對象，以改善生活品質，近期積極籌措的老憨兒家園，將朝向老幼共榮為目標，打造身障者、長者與親子的照顧輔導中心。

(中時 )