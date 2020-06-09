最近，許多人作為防疫措施外出時會攜帶酒精消毒劑，有些開車的人則會把酒精消毒劑一直放置在車中。日本NHK網站9日報導說，鑒於日本逐步步入高溫時節，把酒精消毒劑置於車中可能會引發意外事故，需要特別注意。

車內的溫度在炎熱的夏季會上升到何種程度呢？日本汽車聯盟（JAF）在盛夏8月曾進行過一個實驗。實驗過程如下：在烈日當頭的日子準備多輛車內溫度都調至攝氏25度的汽車，然後從正午起置於戶外4個小時，隨後測量汽車內的溫度。沒有設置遮陽板等遮陽設備的黑色汽車車內平均溫度為51度，儀表板的溫度則高達79度。

日本汽車聯盟東京分部事業科的高木孝指出：「由於陽光會透過前擋風玻璃直接照射到儀表板，因此這部分夏季溫度特別高。儘管大家都知道把酒精消毒劑置於車中有危險，但還是有不少人會把酒精消毒劑忘在車裡。希望大家養成良好習慣，下車前一定要檢查儀表板的儲物空間是否有需要帶出車的物品。」

(中時 )