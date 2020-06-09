挺韓、反送中13日強碰頭 北市警都核准 16:372020/06/09 中時 張穎齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市警局長陳嘉昌（左）坦言，13日有2場，一個是在凱道跟高雄挺韓有關，一個是在自由廣場跟反送中有關，都會核准。（摘自北市議會直播／張穎齊台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨北市議員王鴻薇9日質詢，聽說13日在凱道有挺高雄市長韓國瑜的活動，警方是否確定核准。北市警局長陳嘉昌坦言，13日有2場，一個是在凱道跟高雄挺韓有關，一個是在自由廣場跟反送中有關，是不同團體，都會核准，警方會想辦法將人群區開。 陳嘉昌說，13日有2場，1場在審核中，但他看都符合《集會遊行法》規定，所以跟另一場一樣，2場都會核准，他手邊目前雖沒資料，但一場就是在凱道、一場在自由廣場，分別跟挺韓高雄的、以及反送中有關，他會想辦法將人群區開。 (中時 ) #挺韓 #凱道 #反送中 #自由廣場 也許您會感興趣 政治熱門新聞 罷免黃捷號角響起！連署達1.1萬份 鳳山居民吐真實心聲 - 政治 韓國瑜首談許崑源之死 為這2件事走上「悲憤之路」 - 政治 陳柏惟遭點名最該被罷免 顏寬恒說話了！ - 政治 關鍵30天！韓國瑜還有2條路 可望恢復高雄市長職務 - 政治 阿扁斷言韓國瑜下一步？網驚呼：如果成真... - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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