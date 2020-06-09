國民黨北市議員王鴻薇9日質詢，聽說13日在凱道有挺高雄市長韓國瑜的活動，警方是否確定核准。北市警局長陳嘉昌坦言，13日有2場，一個是在凱道跟高雄挺韓有關，一個是在自由廣場跟反送中有關，是不同團體，都會核准，警方會想辦法將人群區開。

陳嘉昌說，13日有2場，1場在審核中，但他看都符合《集會遊行法》規定，所以跟另一場一樣，2場都會核准，他手邊目前雖沒資料，但一場就是在凱道、一場在自由廣場，分別跟挺韓高雄的、以及反送中有關，他會想辦法將人群區開。

(中時 )