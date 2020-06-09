依就業服務法規定，產業移工在台工作期間，累計不得逾12年、家庭看護移工不能超過14年，受到新冠肺炎疫情影響，為減少人員跨境流動，勞動部日前宣布將在3月17日至6月17日工作期間屆滿12年的產業移工或14年家庭看護移工等雇主可以申請3個月短期聘僱，如今6月17日將屆，勞動部今天再公告，如果即將在6月17日至9月17日將屆，可以再申請3個月短聘。

據勞動部統計，截至今年4月底為止，全台共有71萬餘名移工，其中包括45萬餘名產業移工及25萬餘名社福移工；勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長薛鑑忠表示，日前為了減少人員跨境流動、移工可能因為班機遭取消仍無法回國，截至5月底為止，共核准1033件延長聘僱3個月，包括656名產業移工、377名社福移工。

薛鑑忠說，而考量多國班機仍未恢復，勞動部此次再開放如果在6月17日至9月17日間，移工聘期即將屆滿12年或14年，則可以再申請展延3個月，後續也會視疫情滾動檢討。

(中時 )