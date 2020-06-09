防疫解封，政府對觀光事業提出紓困3.0方案，工商團體提醒政府，經濟還沒反轉，不只是觀光業，很多行業也都需要紓困3.0。商總理事長賴正鎰、工商協進會理事長林伯豐都指出，全球為救經濟解封，固然有助於經濟復甦，但是製造業的訂單復原、市場重新活絡至少都需要1年的時間，仍需要政府的協助、輔導，所以，紓困不能停，但應滾動式檢討。

林伯豐就指出，防疫解封對經濟是有助益，但不會立即復原到去年的水平，因為訂單因疫情全都得重新爭取，生產也要重新安排，所以，市場與產業要回復原有生機，也是一年後的事了。

林伯豐指出，在爭取訂單、市場重新活絡的期間，也是企業最容易遇資金難關的時期，因此建議政府，對因疫情因素面臨資金難關的企業，若是繳息正常的融資，要積極給予支持，同時，對中小企業的紓困融資，政策要明確、程序透明、手續更要簡化。

賴正鎰也指出，製造業主要是受到全球大環境的影響，目前歐美經濟沒有完全復甦，台灣的經濟也好不到那裡去，況且很多行業目前是苦撐，預估5、6月製造業就會開始出現撐不下去的企業，至於服務業，觀光、餐飲業因為防疫解封人氣看似不錯，但是，業績最好的也只回復六、七成的水平。

賴正鎰因此指出，防疫解封，企業的經營困境並沒有因此獲得全然的解放，反而是挑戰的開始，所以，很多行業都需要紓困3.0，政府振興經濟的同時，紓困不能停，但要滾動式的進行檢討。

(工商 )