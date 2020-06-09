行政院長蘇貞昌今（9）日參訪國光生技時表示，台灣在防疫成功後，也很努力推動紓困與振興，但要等疫苗出來後，才能讓全民安全。因此他拜託國光生技董事長詹啟賢加快腳步生產疫苗，讓國人安全。

蘇貞昌今日下午與行政院副院長陳其邁、秘書長李孟諺、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中等行政團隊，前往位於台中市的國光生技訪視。蘇揆受訪時指出，詹啟賢是這方面的業界專家，且他也看到國人在疫苗生產上已經做很多突破，有好消息漸漸出來。

蘇貞昌說，陳其邁昨日向他報告關於疫苗研發，他非常期待。蘇揆說，台灣防疫成功，而紓困、振興也很努力在做，但要等疫苗出來，才能讓全民安全，因此今天特別向詹啟賢董事長表示敬意，也拜託希望能加快腳步生產疫苗，這不但能讓國人安全，也是全世界的期待。

蘇貞昌致詞時表示，眼前最重要的就是疫苗與藥品，他對國光生技多年來在此方面的聲譽卓著，表達肯定、鼓勵與感謝，基於早一天有疫苗，就能早一天解除全人類疑慮並滿足國人需要，而在符合嚴謹程序、法律規定且儘速方面，政府與國光公司態度一致。

他說，政府要以最嚴謹與最誠意態度積極合作，在蔡總統指示下，相關預算、經費也已有所準備，他今日帶領幾乎整個行政團隊到國光生技，足見行政院對疫苗研發生產的重視與期待，相信在台灣防疫成功後，疫苗方面也能成功。

(工商 )