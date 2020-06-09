彰銀選戰白熱化，據指出，市場上的彰銀委託書徵求已快告一段落，戰況已趨明朗，財政部為首的公股陣營合計自家買股36％，再加計委託書徵求，已取得接近50％的彰銀股權比重支持，使財政部將放手朝更高目標「坐五望六」挑戰，力拚龍巖集團總裁李世聰退出彰銀董事會之後的第6席到位。

台新金原本在去年向彰銀提出其彰銀特別股公開上市的申請，並獲公股方面支持而在彰銀董事會順利過關，彰銀並已在3月底完成所有前置作業程序，看似公民股之間進入6年多來最平和的狀態，但等到選戰開打之後，才發現戰情仍是波濤洶湧，看似想要「退場」的台新金，實際上不論委託書徵求或是爭取外資票，動作都相當積極，一位公股陣營人士指出，事實上這次的委託書徵求，例如富邦證、群益金鼎證等前五大券商，三年前是幫公股徵求，此次則轉入台新金陣營，另外，有些看似「保持中立」的券商，其實在檯面下也動作積極的助陣台新金。

而現在進入最後階段的外資票競爭，更把雙方的選戰從即將落幕的委託書徵求戰，再推向另一高峰。其中以ISS報告觀察，ISS在三年前對董事後選人的提名，支持台新金所推派的董事候選人6席，僅對公股陣營支持3席，不過今年則反過來，公股這裡總計有5位候選人獲支持，比起3年前增加了2席，而台新金方面，所獲ISS支持的席次則從3年前的6席降為4席，等於減少2席。

對於今年ISS報告在董事提名人選上的支持，公股方面認為較之三年前有相當的進步，所提名的人選9席中，有5席被支持，然而在「一份報告各自解讀」之下，外傳台新金也有自己的看法，儘管此次獲ISS支持的董事提名人數，從6席減少到4席，但台新金則認為這代表外資機構在9席總席次裡支持公股5席、台新金4席，甚至進而「衍伸性」解讀到李世聰退出來的一席應由台新金承接。

由此可見，在彰銀改選「最後一哩路」的外資票，不僅公股陣營力拚，台新金亦絕不放手，雙方人馬已全力對旗下外資票固樁，台新金與彰銀的外資股東重疊度高達一半，對此台新金已積極展開對外資法人的遊說，而在公股方面，包括彰銀之外其他公股金控、銀行的外資法人窗口也紛紛下場對外資展開拜票。

不過到底第六席應該由誰來承接？對此市場人士認為，在「實力原則」之下，仍以公股承接可能性較高，首先，公股不論是自身持股，或是委託書徵求結果，至少前二回合已佔上風，而再以彰銀的經營主導權來看，相對於財政部為首的公股陣營對彰銀經營權幾可說以各種行動宣示絕不棄守，台新金方面先前特別向彰銀申請其特別股可公開上市釋出，也意謂其退場彰銀的可能性，既然如此，有意投票的外資，亦會評估是否讓台新金的席次從現有的3席再多增1席的必要性，也因此市場人士認為，倘若從ISS所推薦的人選之列，就斷言這是ISS建議對「總席次」分配的結果，恐與ISS想表達的實際情況有落差。

(工商 )