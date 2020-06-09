黃少谷（少少）上月底成功向女友林采薇（Yumi）求婚成功，9日與Yumi赴戶政事務所登記結婚，被問及為何選在6月9日登記？他笑說只是臨時起意，並表示加上為求婚特別創作新歌〈天堂的證明〉，釋出MV，對他們來說意義非凡。

MV除了有求婚當天的精彩橋段，他還去淡水八里的十三行公園拍攝對嘴畫面，少少回憶八里跟Yumi第一次約會的地方，他主動約她去放風箏，玩得很開心，他隔天去《大時代》劇組拍戲跟大家分享時，每個人都覺得不可思議，覺得這招很厲害，讓他成功贏得美嬌娘的芳心。

少少分享在求婚當天的趣事，當他要拿出婚戒要替Yumi戴上時，他突然大出糗，問一旁的賓客：「我突然忘記，求婚是要戴哪隻手？」馬上有人回應：「男左女右！」戴上戒指之前，現場親友對少少大喊：「要跪下啦！」沒想到這時Yumi竟然以為是在對她說，身體作勢往下，黃少谷馬上大喊：「不是妳，是我！」互動逗趣。

而他創作新歌花了1個月來琢磨，編曲、錄音就花了三天三夜，他表示Yumi那幾天都不知道他在忙什麼，因為是寫給她的求婚歌曲，怕她不小心聽到，都戴耳機偷偷聽，以免她起疑，幸好成功瞞住Yumi才讓求婚當天有驚喜，相當用心。

黃少谷為求婚創作新歌。（喜歡音樂提供）

(中時 )