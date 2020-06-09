秦嵐美貌關鍵字更躍上熱搜。（愛奇藝台灣站提供）

藝人高以翔去年在大陸錄製真人秀《追我吧》時不幸猝逝，享年35歲，他和秦嵐主演都市職場劇《怪你過分美麗》6日首播，劇組特地為高以翔遺作，於片尾播出8分鐘高以翔紀念特輯，從讀本、開鏡到拍攝，為劇本努力與秦嵐的可愛互動、給片場的大家泡咖啡以及和探班的粉絲拍照送禮，最後殺青時給工作人員送禮物外還一一擁抱，紀錄溫暖並感念此段最美的時光有他「NO END」，暖哭所有粉絲。

劇中莫向晚（秦嵐飾演）與莫北（高以翔飾演）在學時期曾交往，卻因為莫北的正直讓向晚爸爸被判罪入獄分手，時隔10年再相見，聽到莫北被叫姐夫，原本沉著冷靜的莫向晚開始懟他：「傳奇無非是人設」。莫北為對向晚道歉，在公司樓下苦等她一整天，讓向晚氣得不能理解，莫北卻眼眶泛紅溫柔深情回她：「我想彌補，彌補你曾經因為我受的傷害和辛苦。」高以翔深情模樣，網友紛截圖表達思念「太溫柔了、想念。」

秦嵐與高以翔再次相遇。（愛奇藝台灣站提供）

秦嵐與影后惠英紅。（愛奇藝台灣站提供）

此劇開播演員顏值、演技，甚至全片質感皆備受盛讚，秦嵐美貌關鍵字更躍上熱搜，過去和秦嵐合作《延禧攻略》的製作人于正本來要寫驚天地泣的開播推薦，卻黔驢技窮，寫了又刪刪了又寫：「怪來怪去就怪她過分美麗，看臉都能看100集。」戲中徐陵(王子異飾演)也撩起莫向晚對她說起土味情話：「姐，今天有點怪，怪好看」讓秦嵐羞澀地回「你在劇組學壞啦！」

故事講述金牌經紀人莫向晚（秦嵐飾演）在名利的娛樂圈中，諸多情節模樣如現實生活，頒獎典禮後台當家花旦林湘（郭曉婷飾演）和昔日影后阮荔華（惠英紅飾演）爭C位，雙方互相拉鋸，莫向晚藉著手拿披肩幫惠英紅披風，再加上屁股一頂，將林湘頂出戰場，成功搞定尷尬局面。真實職場話題圈內人紛讚：「娛樂圈的朋友必看！劇情太真實扎心，歷歷在目像是昨天發生過的事。」《怪你過分美麗》6月8日起每週一至週三晚上八點於愛奇藝台灣站獨家播出。

(中時 )