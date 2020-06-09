哈佛醫學院根據到醫院就診的衛星圖像和搜尋引擎數據進行的研究顯示，新型冠狀病毒可能最早是在去年8月於大陸傳播。研究顯示，去年12月正式有新冠肺炎疫情記錄之前，武漢民眾到醫院就診、以及有關症狀的網路搜尋就已經增多。

據路透報導，哈佛研究指出，雖然不能證實這些跡象的增加與新冠肺炎直接有關，但證據支持了最近的其他研究，這些研究表明在確定華南海鮮市場之前，病毒就已經出現。

而大陸國家衛健委8日公告，8日大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增新冠肺炎確診病例3例，均為境外輸入病例（廣東2例，四川1例）；當日新增無症狀感染者21例（境外輸入2例）；無新增死亡病例；無新增疑似病例。

截至8日24時，據大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例58例（無重症病例），累計治癒出院病例7萬8351例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例8萬3043例，現有疑似病例1例；累計追蹤到密切接觸者74萬7232人，尚在醫學觀察的密切接觸者2971人。

(旺報 )