記憶體封測廠力成（6239）2020年5月合併營收持穩高檔，以64.44億元續創同期新高。公司對第二季營運展望樂觀，表示疫情對營運影響不大，預期第二季營收仍可望較首季小幅成長，下半年營運可望優於上半年，使全年營收維持成長、挑戰新高。

力成公布2020年5月自結合併營收64.44億元，雖較4月65.64億元小減1.82％、仍較去年同期50.44億元成長27.77％，續創同期新高。累計1～5月合併營收318.2億元，較去年同期243.62億元成長30.61％，續創同期新高。

力成先前法說時表示，由於各產品線需求仍相當強勁，第二季營運展望正向，預期營收可維持成長。公司預期，封裝稼動率將提升至80～85％、測試70～75％，系統級封裝與模組則因新產能開出、且須保持生產彈性，預期將降至80～85％。

力成董事長蔡篤恭表示，由於居家防疫帶動在家辦公及線上學習需求，PC、NB、數據中心及伺服器等需求帶動記憶體需求，使力成上半年營運受疫情影響不大，預期第二季營運可望較首季小幅成長。

對於下半年展望，蔡篤恭認為，仍需觀察新冠肺炎疫情發展態勢，以及美國升級制裁華為的影響及客戶因應動向。但仍看好下半年營運可優於上半年，使全年營運維持成長表現、向上挑戰新高。

(時報資訊)