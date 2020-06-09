《股利-電機》強信-KY配息4元 創歷年高 16:312020/06/09 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 強信-KY(4560)今日舉行股東常會，通過108年營業報告書及盈餘分派等議案，每股派發現金股利4元，創歷年股利派發新高。 強信-KY已連續3年現金股利配發超過6成以上水準，以今天收盤價計算，現金殖利率達8.1％。雖然今年全球面臨新冠肺炎疫情干擾、經濟環境不確定性因素增加，公司強調，除了持續專注本業及新產品研發設計，現今已經成功研發出口罩機，公司也加速開拓全球業務佈局，為下半年提升動能。 (時報資訊) #強信-KY #現金殖利率 #口罩機 也許您會感興趣 財經熱門新聞 怕掉單華為蓋非美產線？台積電董座霸氣回應 - 財經 庫存爆量也沒救！美精準打擊要害 外媒驚爆華為還能活… - 財經 《基金》元大全球未來關鍵科技ETF 估7月掛牌 - 財經 油價暴殺2真兇還沒走遠！ 外資揭露恐怖跌幅 - 財經 英特爾掰了？蘋果Mac發表自研晶片時間曝光 台積電通吃肥單 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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