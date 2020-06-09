強信-KY(4560)今日舉行股東常會，通過108年營業報告書及盈餘分派等議案，每股派發現金股利4元，創歷年股利派發新高。

強信-KY已連續3年現金股利配發超過6成以上水準，以今天收盤價計算，現金殖利率達8.1％。雖然今年全球面臨新冠肺炎疫情干擾、經濟環境不確定性因素增加，公司強調，除了持續專注本業及新產品研發設計，現今已經成功研發出口罩機，公司也加速開拓全球業務佈局，為下半年提升動能。

(時報資訊)