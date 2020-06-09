東洋(4105)今日與合作夥伴Pharma Mar共同宣布了一項由台灣東洋在台灣、香港和澳門經銷代理全新抗癌藥物Yondelis(trabectedin)的雙方合作協議。

這項新協議是在Pharma Mar公司於2019年8月26日宣布與Janssen Products LP(Janssen)重新簽訂協議，Pharma Mar公司保留Janssen於美國等地的經銷代理權利，及自行收回其他地區的權利。經台灣東洋與Pharma Mar公司友好協商，其中台灣、香港、澳門則專屬授權給台灣東洋。

東洋營運長施俊良表示，Yondelis是治療晚期軟組織肉瘤中脂肪肉瘤(liposarcoma)及平滑肌肉瘤(leiomyosarcoma)這兩種類型病患的標準用藥。我們很高興將繼續為台灣、香港和澳門的患者提供這一個重要療法。台灣東洋一直以來積極擴增癌症治療產品線，期能涵蓋更多不同癌症的治療，為台灣甚至更多亞洲國家的癌症病患帶來治療的新希望。

據2016年台灣癌症登記報告，脂肪肉瘤(liposarcoma)或平滑肌肉瘤(leiomyosarcoma)的當年度新增病患約253位，其中晚期病患占45%。在Yondelis第三期隨機多中心的臨床研究顯示，針對接受過一線以上標準治療的晚期脂肪肉瘤及平滑肌肉瘤的病患，在無復發存活期的最終分析中，與傳統化療相比，Yondelis的給藥使疾病進展或死亡的風險降低了45％(P值=0.001)以及與傳統化療相比，死亡風險降低了13％(P值=0.37)。Yondelis成為晚期軟組織肉瘤患者的另一個新選擇。

(時報資訊)