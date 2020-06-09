外資連7買，今天再買超台股68億元。2020年金融市場經歷疫情緊張動盪不安的第一季，隨之是各國宣示降息、救市、振興方案，帶來急速反彈的第二季行情，邁入下半年，永豐投信指出，在疫情威脅逐步淡化，救市與振興方案落實，加上消費潮、資金潮，加上救市、振興方案加乘效果驅動下，儘管基本面的疑慮未解，但是資金行情將得以持續，包括股市與利差型信用資產皆可望續受惠。

針對下半年投資，永豐投信建議，海外股市採取逢回承接策略，特別是擺脫疫情後，消費潮熱絡的美股、陸股；台股在漲多重回高點後，建議留意企業經營體質佳、股息殖利率具吸引力的標的，例如挑選台灣ESG優質龍頭標的，採取定期定額投資策略；信用市場大幅反彈後，避險型、長天期公債標的年初漲幅較大，以繼續持有為主，短天期公債、利差型信用債，如高收益債、新興市場企業債，則可以適時加碼投資。

美國降息及無限期QE，歐洲央行擴大資產收購計畫，包含台灣在內，新加坡、馬來西亞、菲律賓、印尼、印度、南非等新興市場國家紛紛推出降息救市政策，永豐投信指出，全球股票市場行情幾乎與基本面脫鉤，疫情在上半年雖然壓抑消費面、生產面，但資金面依然帶動價格上揚，疫情之初聯準會已宣示，啟動無上限量化寬鬆（QE）政策，收購美國債券與不動產抵押證券（MBS），後續更不斷加碼寬鬆貨幣政策，歐洲央行也跟進延長寬鬆政策執行期限，並且擴大購債計畫等。

永豐投信分析，股市行情的表現，呈現各國與類股輪動行情，但其中，消費火車頭的美國與中國兩大市場，科技、股息優勢、與利差型資產，仍然是寬鬆資金的最偏好去處，美股在輪股輪動中，整體盤勢結構仍屬健康，指數在資金行情中，隨時間可望續創新高；中國舊經濟藍籌股息標的，短期表現受到壓抑，但評價面優勢，具備相對吸引力。

至於在債券市場上，永豐投信說明，信用債市強勁反彈，多數已回到疫情前的水準，研判投資評價偏向中性；從美公債殖利率曲線來看，由平轉陡峭，短天債表現可望優於長天期公債；此外，利差型信用資產如高收益債、新興市場企業債，較具資本利得空間。

(時報資訊)