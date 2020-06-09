龍華科大去年斥資逾6百萬元，為國企系師生建置國際市場開發專業教室。(龍華科大提供／楊宗灝桃園傳真)

龍華科技大學國際企業系4年級學生呂詩筠，去年參加由國際知名跨境電商舉辦的全國B2B跨境電商比賽，一舉奪下星光獎第1名、總決賽佳作、訂單獎佳作及商機獎4項大獎，5天內協助輔導廠商格創科技公司拿到4萬美元訂單。呂詩筠也因表現優異，獲公司邀請擔任國貿祕書，畢業前順利銜接就業職場。

龍華科大校長葛自祥指出，學校秉持務實致用的教育理念，並藉由C=(K＋S)A 人才培育方程式，Competency競爭力=(Knowledge知識＋Skill技能)A次方，其中最關鍵的就是Attitude態度，讓學生同時具備專業硬實力與態度軟實力，培養其專業技能與職場適應的正確態度，成為企業愛用、社會所需之人才。

呂詩筠分享，之前參加跨境電商競賽，學習到電商平台及國際貿易的實務操作，非常感謝學校老師指導及廠商栽培，在還沒有畢業就可以學習到電商的珍貴實務經驗。尤其透過電商平台在5天內接到4萬美金的訂單，這是讓我印象最深刻的，過程雖然辛苦，但是當拿到訂單時是非常有成就感的。

(中時 )