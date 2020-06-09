被罷免的高雄市長韓國瑜，後續動向備受外界關注，而他今(9日)下午則是在個人臉書宣布，「罷免的結果我尊重人民的意志，不會提出任何訴訟。」對此，高雄市新聞局長鄭照新則表示，6日投票之後又遇議長墜樓意外，社會瀰漫一股不安氛圍，市長認為在那時候表達對議長的尊敬，所以不願思考跟政治或推演相關的事情，也就是不適合提。

韓國瑜今在臉書貼文提到，等到高雄市長職務卸下後，會暫時沈澱休息，針對罷免的結果，尊重人民的意志，不會提出任何訴訟。他說，自己是一個直接坦蕩的人，從以前到現在，只要有任何動向或想法，一定會親自向大家報告，而非藉由任何管道放出消息，懇請外界不需多做揣測，耗費媒體資源。

鄭照新進一步指出，罷免投票過了2、3天，社會也經過一定程度的沉澱，所以市長在臉書上清楚表達想法，他尊重人民選擇，並不會去提出任何訴訟，希望社會傷痕、對立盡快彌平，也會沉澱一段時間。

而消息曝光後，新北市長侯友宜則是表示，訴訟與否他都尊重韓國瑜意見。

(中時電子報)