行政院長蘇貞昌9日率行政團隊到位於台中潭子區的國光生技參訪，了解新冠病毒疫苗研發與生產的狀況。（行政院提供／馮惠宜台中傳真）

行政院長蘇貞昌9日率行政團隊到位於台中潭子區的國光生技參訪，他也強調，台灣的防疫被世界稱讚肯定，接下來紓困、振興也都努力前進，而最重要的就是藥品、疫苗，他也承諾政府會在專業嚴謹的程序下，以儘速的原則協助國光生技早日成功，並強調，台灣繼防疫成功後，也希望在一方面也早日成功。

蘇貞昌9日下午偕副院長陳其邁、衛福部長陳時中等人到國光生技，聽取國光生技董事長詹啟賢目前在新冠病毒疫苗和快篩試劑研發的進度；他在致詞時表示，因為全體國人同胞的努力，台灣的防疫，在世界被稱讚肯定，接下來紓困、振興都努力前進，而最最最重要就是藥品與疫苗。

他說，國光生技多年來在疫苗、藥品等等各方面聲譽卓著，因而特別率行政院團隊來國光生技表示肯定、鼓勵與感謝，同時對於國光生技所提出來疫苗相關人體實驗以及相關程序，行政院內部團隊也都有聽過相關的報告，但這一方面涉及專業，一方面涉及很嚴謹的程序，

基於早一天有疫苗早一天解除全人類的疑慮以及滿足國人的需要，所以政府的態度和國光公司的態度是一致，他也承諾政府會在專業嚴謹的程序下，以儘速的原則協助國光生技早日成功。

蘇貞昌並且強調，不只相關的法律規定、作業程序、相關的步驟，政府要以最嚴謹並且最誠意的態度積極配合，甚至相關的預算經費，也已經在蔡英文總統的指示下也做相關的準備，可見政府對於疫苗的重視與期待，相信這是台灣繼防疫成功後，希望在一方面也早日成功，這點特別拜託，也特別期待國光生技繼續努力，早日成功。

(中時 )