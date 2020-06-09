釣魚台列嶼屬於那個國家？一直都是台中日三方間，一直存在的爭議，日本國石垣市議會，計劃將釣魚台列嶼的行政區由「登野城」改為「登野城尖閣」，宜蘭市議會有議員提出我們也改成「頭城釣魚台」反擊，立法院長、前宜蘭縣長游錫堃，9日表示釣魚台主權目前有爭議，有爭議應該擱置，大家共同開發。

立法院長游錫堃9日上午參加在台中市立法院民主議政園區的太陽光電系統啟用典禮受訪時，媒體提問日本石垣市計畫改名釣魚台列嶼為「登野城尖閣」的看法？游錫堃表示，日本單方面改名會造成衝擊，日本改，那麼宜蘭也要改名，釣魚台主權部分，目前有爭議，有爭議應該要擱置，雙方共同開發。

曾是宜蘭縣長的游錫堃強調，尤其台灣跟日本是最接近的國家，等於是左鄰右舍、是鄰近的國家，本來都很友好，在這方面應該不要挑起爭端，這樣比較好，希望擱置爭議，共同開發。

釣魚台列嶼在中華民國行政區劃屬台灣省宜蘭縣頭城鎮大溪里，一直是宜蘭縣漁民出海捕魚，重要的魚場，日本石垣市議會片面提議改名，引起宜蘭縣議會不滿，議員蔡文益提案將釣魚台正名為「頭城釣魚台」反擊，獲得藍綠議員一致贊同。

(中時 )