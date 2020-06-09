國民黨籍高雄市議會議長許崑源於6日因為韓國瑜被罷免高雄市長，墜樓身亡，國民黨前立委蔡正元哀悼許崑源殉黨殉國，引來施明德妻陳嘉君批評太不像話。蔡正元反駁，陳嘉君可能不知道，許崑源胞兄許崑龍是施明德逃亡時的恩人。

韓國瑜高雄市長罷免案於6日以93萬票通過，高雄市議會議長許崑源當晚即墜樓身亡，引發各界震驚，國民黨前立委並以，「殉黨殉國」、「大悲無語」哀悼許崑源，將許崑源比做是台灣屈原。

蔡的「殉黨殉國」用語，引來施明德妻陳嘉君在臉書未點名指控，「把一個惡棍說成壯烈殉國」，「他的一生與毒品、酒店、樁腳、小弟、砂石、賭場、選舉、喬事情等等為伍，他必須被評價。」

不過蔡正元對此還原歷史，許崑源從政是因爲有個從政的哥哥許崑龍，許崑龍是美麗島事件的先賢，跟著黃信介、施明德衝鋒陷陣，許崑龍還當了民進黨首任高雄市黨部主委，在別人眼中許崑龍是「大黑道」，卻是施明德逃亡時的恩人。

蔡正元強調，許崑源就完全不同風格，原本是無黨籍的議員聯盟領導人，看不慣綠營當權後吃銅吃鐵，力挺馬英九2008年選總統，後改加入國民黨並當選高雄市議長。

蔡正元還說，陳嘉君若不知道這段歷史，可以請教艾琳達，但請勿造口業，在這時候抹黑許崑源，要抹黑請去抹黑施明德的好友許崑龍。

※自殺警語

中時電子報提醒您，自殺解決不了問題，給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

(中時電子報)