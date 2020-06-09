在疫情下，旺宏教育基金會今年持續舉辦第19屆旺宏科學獎，共吸引全台126所學校、662支隊伍報名參賽，比去年597隊成長11％，刷新歷年紀錄！而「地球科學」類組報名隊數成長比例逾4成，呼應這波新冠肺炎疫情衝擊強化了對地球及環境永續議題的關心與省思。

今年旺宏科學獎參賽狀況，以北區成長最為明顯，報名隊數激增58隊，較去年提高逾兩成，總報名隊數近320隊，成為今年成長主力，推測可能為108課綱實施後所帶動，南部及中部地區學校合計也有近270隊報名角逐。

而東部學校也有近60隊報名，外島地區參與隊數亦較往年大幅提升，多是因受近年參賽獲獎頻傳佳績激勵，顯見重視創意表現的旺宏科學獎普遍受到全國高中職校列為必須參與的標竿競賽。

而報名參賽的8大類組科學作品中，「地球科學」類組增加17隊，成長比例達41％，其中許多作品探討環境汙染、極端氣候與新型能源，似乎也呼應面對這波新冠肺炎疫情的全球戰役反思綠色永續的議題。

第19屆旺宏科學獎初賽結果預計於7月15日公告入圍決賽與佳作作品名單，以及「旺宏科學推動獎」獲獎老師。入圍決賽作品將再評選大獎獲獎者並於11月頒獎典禮中揭曉，其中最大獎「旺宏獎」可獲得大學4年獎學金新台幣48萬元，整體總獎金更高達新台幣500萬元。

(中時 )