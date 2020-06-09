苗栗縣通霄鎮福龍里野溪遇暴雨淹水，縣議員張可欣接獲陳情，於梅雨季前往察看，發現水深達腳踝。（張可欣提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣通霄鎮北勢窩溪於福龍里龍安橋段交會處，每逢連續強降雨溪水暴漲，夾帶黃泥的溪水漫溢至道路，容易造成交通中斷，汽機車打滑險象環生，鎮公所農業課表示，今年初曾在龍安橋段清疏過1次，由於交會處水道縮減加上下游雜草叢生，就算沒下雨還是會積水，已向水保局爭取清淤經費。

福龍里守望相助隊前方北勢窩溪流，逢豪雨宣泄不及道路常有積水，上周鋒面來襲，縣議員陳可欣接獲里民陳情前往察看，發現淹水最深達腳踝，認為水道有改善空間，清淤刻不容緩。福龍里長孫永長指出，淹水是老問題，去年光是清洗道路上的淤泥就至少洗了3次，也曾有年輕人開車開太快結果打滑撞護欄。

孫永長說，5月梅雨季時，他巡邏河道準備去清理水溝，途中就碰上淹水，積水高度約4、5公分，交通一度受阻，但淹水來的快去也快，不用1小時就退水，地方極力爭取疏濬，認為下游清淤應先處理，否則就像人一樣，「只吃不拉」，最後還是吐。

鎮公所農業課長馬華君指出，今年初公所編預算在龍安橋附近徹底清淤過1次，但交會處T字水道設計較窄，水勢容易匯聚加上雜草生長快速，不容易排水，未來將加強下游清疏工作，已經寫計畫向水土保持局台中分局爭取經費，希望能夠減少福龍里淹水問題。

(中時 )