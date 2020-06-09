保險法107條修正案本月12日將生效，有六家公司立即推出合乎法令、具喪葬費用的兒童保單，壽險公會9日表示，目前至少有國泰人壽、富邦人壽、中國人壽、新光人壽、台灣人壽及全球人壽六家壽險公司，在107條生效後，將會立即推出具喪葬費用給付的保單供民眾投保。

同時，壽險公會亦指出，在與金管會溝通後，現行退還保險費加計利息給要保人的保單，並沒有違反新上路保險法107條的規範，所以現行以身故退還所繳保險費的壽險及綜合型商品（含住院醫療、重疾或長照等）仍可繼續銷售。

但到7月1日後的壽險保單，若15足歲以下也需符合死亡保障門檻法則，需提供具喪葬費用的給付內容，並要列入通算，即要通報合計額度，但考量立法原意及市場需求，如果保戶首張保單已滿61.5萬元，之後仍想再投保第二張以上的保單時，要保人需簽屬同意聲明書後才可以投保，目的要協助要保人瞭解在15足歲前身故時，超出額度部分將採退還保費處理。

壽險公會強調，所以保險法107條修訂實施後，兒童仍可購買多張保單，充分為未來保險風險進行規劃。除原有的保險商品外，兒童更可藉由這次保險法修訂而買到具身故保障的商品，建議家長可先盤點自家寶貝的保險缺口，盡快補足小朋友的保障。

(工商 )