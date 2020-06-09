連鎖餐飲集團雅茗-KY（2726）5月營收1.13億元，連續數月營收上揚，五月份月增更達10.14%，復甦態勢明顯，隨大陸疫情趨緩、各城市陸續解封，加上進入夏季傳統茶飲旺季，雅茗-KY拓點展店腳步不停，並至美國電商龍頭Amazon西雅圖總部插旗，下半年營運可望持續向上。

雅茗-KY5月營收持續成長，主要受惠大陸各大城市都已經解封，商業活動復甦，銷售狀況較4月更進一步成長。雅茗-KY自2月以來，營收已經連續3個月成長，反映營運已經自谷底回升，4、5月營收都站穩在億元大關之上。

6月起進入手搖茶飲的傳統旺季，雅茗-KY在目前大陸門市銷售已經回復到過去正常時期7至8成，在盛夏酷暑高溫助攻下，營收可望維持持續成長。

雅茗-KY表示，第1季由於市場前景不明，加盟商都在消化原物料的庫存，但疫情平息後，加盟商除了既定的銷售外，備庫存需求也提高，因此6月起的拉貨力道會更強，進一步挹注營收成長。

雅茗-KY今年全年展出500店的目標不變，且在中國市場展店捷報頻傳，自3月起迄今已簽下超過100家新店，換算下來等於每天都有一家新加盟店簽約，在相關籌備進度完成後，這些新增門店將在下半年陸續開業營運，挹注集團營收。

在海外市場方面，雅茗-KY鎖定大陸、美國、東協等3大目標市場擴大展店，快樂檸檬在美西市場持續保持品牌優勢及競爭力，除在Apple總部設店外，5月更至Amazon西雅圖總部開設快樂檸檬，也已陸續在西雅圖、舊金山、聖地牙哥、波特蘭、丹佛等城市開出5家新店。

雅茗-KY表示，今年集團仍以 「擴大展店」、「國際合盟」、「投資併購」3箭為主軸，並都已經有具體成果，成長動能無虞，隨著體質調整完畢、疫情趨緩、旺季來臨等利多因素加持，營運表現將逐季提升。

(工商 )