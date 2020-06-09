即便有費城半島體指數收黑，影響開盤大盤電子股表現，造成指數開低，不過指數仍在三大法人持續回補，加上股東會行情以及新台幣持續升值下，大盤持續呈現開低震盪走高的走勢，雖然量能未明顯放量，但收盤指數收在相對新高，終場加權指數上漲26點，收在11,637點。

國泰證期協理簡伯儀指出，近期三大法人同步偏多，加上台幣持續升值，目前持續往29.7元附近邁進，預期在法人回補的資金行情持續持續下，第二季季底作帳行情仍持續進行中，就日K線來看，大盤K線目前已經連續8天收紅，創下最低點8,523反彈以來最長一次，顯示近期進場的投資人持續獲利，半年線也在日前止跌翻揚，短、中、長期均線目前呈現多頭排列，目前指數也始終沿著5日線往上，預期5日線未跌破之前，盤勢上應該仍維持偏多的走勢。

不過，他認為，即便目前指數尚未見到反轉訊號，但投資人似乎也不宜再過度追價，因為技術指標已經來到超買區，短線漲多是不爭的事實，且本波最強的店頭市場已經連續二天表現走勢不如大盤，不論從這二天出現的高檔放量、KD指標已經領先閉合，顯示強勢股短線賣壓出籠，大盤股價上漲過程中，量能也萎縮，加上指數與月線正乖離約5.18％。

因此，近期盤勢確實有風險存在，因此，雖然目前可以偏多，但大盤若出現帶量跌破5日線，應該採取減碼因應。

(工商 )