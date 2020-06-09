2020年各國受疫情影響，紛紛祭出邊境及貨品出入的管制政策，嚴重影響我業者海外布局時程。為把握疫情期間商機，外貿協會協助業者調整海外布局策略，進軍北美市場，除辦理多場次座談會及線上洽談，並透過海外多元行銷管道，積極為我國廠商尋找海外通路；專營水產品外銷的允偉公司，5月即透過貿協視訊順利進軍北美冷凍水產通路平台，大賣台灣冷凍金目鱸魚片等水產品。

根據統計，疫情期間我國食品製造業逆勢成長，第一季產值達新台幣1,126億元，年增2.4%。唯當時美國疫情還未至嚴峻；貿協北美海外行銷顧問、北美台商會名譽會長卓鴻儀表示，今年年初美國各大城市普遍受疫情影響，陸續施行封城政策，迄今多數地方疫情未見趨緩，部分城市亦未完全解封，緊接著5月又爆發遊行示威等活動，包括美國各地商店及餐館也暫時停止營業，嚴重影響許多美國人民日常生活，消費習慣也隨之改變，餐館多數僅接受外帶用餐服務，預期未來會有更多民眾透過電商及外送平台等多方管道採購食品及民生用品。

專營水產品外銷的允偉公司，5月初透過貿協安排與卓鴻儀顧問視訊聯繫，找到美西最具規模的冷凍水產通路商，將引進台灣冷凍金目鱸魚片及相關水產品至該平台販售。

國內冷凍食品業者奇美食品亦透過貿協引介，可望透過貿協海外行銷管道將旗下產品輸銷北美逾百萬人口的華人市場。此外，卓顧問也將優質的台灣農產食品，如珍珠奶茶、鳳梨酥、杏仁餅、乾拌麵及冷凍地瓜等，透過與進口商及當地多家超市通路合作，一併引進北美市場，並規劃在疫情結束後與西雅圖地區高端連鎖超市辦理系列行銷活動，將台灣具特色的產品介紹給當地民眾，以擴大台灣農產食品品牌在北美市場知名度。

貿協將持續辦理一系列線上活動，包括線上展覽、線上洽談會、線上培訓課程等，接續17日「2020年台灣有機農產食品國際採購日」及30日「2020年台灣有機農產食品發表會」，期盼協助廠商在過渡時期突破困境，找到國際市場中潛在商機。

(工商 )