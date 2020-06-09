臺灣產物公告該公司自行結算累計1至5月營收淨額為21.65億元，稅前盈餘為2.88億元，每股稅前盈餘為0.8元。而5月單月營收淨額為4.38億元，稅前盈餘為0.48億元，每股稅前盈餘約0.13元。

(工商 )

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