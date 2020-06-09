台南雙層巴士2018年2月上路後，2年多來慘澹經營，市府預估今年編列110萬元補貼業者虧損。市議會定期會9日一讀會審查交通部核定台南市公共運輸多元推升計畫墊付案時，意外成為箭靶。多位議員均認為，雙層巴士經常乏人問津，應有退場機構；但也有議員建議「死馬當活馬醫」，應該變更路線設法起死回生。

交通部公路總局核定台南市109年度公路公共運輸多元推升計畫「市區汽車客運業虧損補貼（既有路線）1341萬元、（移撥路線）1億1265萬1000元等全額補助墊付案，日前在保安委員會審查時，除蔡育輝、林易瑩保留發言權，還附帶條件要求雙層巴士營運路權屆滿時不得續約，以及將5條觀光公車及1條雙層巴士路線，營運至今每月營運報表，虧損檢討報告及相關合約資料提供全體議員。

此2案送交一讀會討論時，保留發言權的蔡育輝率先發難表示，溪北交通不方便，為了到柳營奇美醫院看病，往往需要花上一整天，反觀雙層巴士及觀光公車無人搭乘，市府有必要均衡城鄉交通發展。

洪玉鳳也痛批，雙層巴士不只在「急診室」，根本已是在「加護病房」了；每天經過她家時，幾乎都沒有人搭乘，建議調整路線到風景區，讓巴士發揮更大的效益。

盧崑福也認為，觀光巴士無人搭乘，但市府建置T-Bike每年卻要花5000多萬元維護，又都是同一家公司，市府有必要對公共運輸等做好配套，不該是年年補貼賠錢。林燕祝則強調，雙層巴士是前市長賴清德想要，還是台南市民需要才設的？籲要有退場機制，否則雙層都等嘸人，就算陳時中來了也沒用。

劉米山建議「死馬當活馬醫」，讓雙層巴士開往關子嶺繞繞。王家貞也支持不要讓它退場，市府應設法讓它起死回生。陳昆和強調，空車跑來跑去很浪費資源，有必要設法解決。

交通局長王銘德回應說，將深入研究如何優化雙層巴士及觀光公車的路線。

(中時 )