隨著台灣疫情穩定，中央流行疫情指揮中心宣布7日起全面解封，民眾可進入「防疫新生活」，即參加室內外活動不受人數限制，然而因參觀客群不同，各展館也出現不同步的措施與回溫速度。台北市立美術館（北美館）今年5月參觀人潮已比去年同期高，但台北故宮的人潮只剩去年的5％。

北美館今年5月的《江賢二：回顧展》與《未完成，黃華成》均有相當的討論度，北美館指二檔展出的族群不同而造就觀展最大值，因此今年雖1至4月以來觀展人數相較於去年同時皆呈現下滑，但5月分的參觀人次逾3.7萬人，還比去年5月的3.5萬人多，北美館也看好接下來的年度重點展《布列松在中國》，工作人員表示，展覽訊息才在臉書PO出一天，已有3.4萬人瀏覽。

除了5月份看來人潮已回流，北美館自6月起恢復定時導覽服務，包括《江賢二：回顧展》的定時導覽服務及一般定時導覽、親子定時導覽及英語定時導覽及團體預約場均已開放。

相較之下，以國際觀光客為主要客群的台北故宮，人潮相較於去年仍是低靡，今年北院4月參觀人次僅1萬餘人，5月也只有2萬餘人；相較去年同期4月參觀人次為34萬人、5月逾35萬人，人潮僅是去年的5％。南院雖說客群應多是本地遊客，但也並不樂觀，今年4月參觀人次1.7萬，5月約2.8萬；去年同期則有4.8萬及9.7萬人次。故宮也表示，暫不會恢復導覽服務，至少要再數周配合新的展覽再推出配套措施。

台北當代藝術館也自9日起恢復每日三場的「U12小玩藝教室」，唯每場限制16人，入場須全程配戴口罩，另外也跨界提供共享資源：憑MOCArd會員卡可以9折價成為兩廳院之友並可參與兩廳院限時限量專屬活動，憑Pinkoi會員點數可兌換免費入場參觀台北當代藝術館「穿孔城市」展覽。

高雄市立美術館則自6月起修館不休館，將有高美講堂、園區生態系列、南島當代記憶工程、時代說書人等主題，另7月將推出《高美館x台灣世界冠軍》主題市集，計有「法式料理」簡天才、「麵包」吳寶春、「咖啡」賴昱權等人參與。希望在後疫情時代逐步為觀展加溫。

(旺報 )