20 年前的 6 月 9 日，一首《天黑黑》讓我們記住了當時年僅 22 歲的孫燕姿；從最初以「最會唱歌的新生代女聲」出道，到現在成為華語流行樂的天后，這 20 年的音樂歷程有不少粉絲與她一同經歷見證。在等待孫燕姿的出道纪念巡迴日期確定的同時，先與 Apple Music 一起重溫她獨一無二的嗓音與經典歌曲。

Apple Music 推出孫燕姿代表作歌單，從成名作 《天黑黑》、 《我要的幸福》、《完美的一天》，到近年着重情感探索和思想表達的 《克卜勒》、《尚好的青春》，一首不漏！她的獨特嗓音、細腻唱腔始終傳遞著獨一無二的那份氣質 — 不依賴霎眼流行，療癒的歌聲也能直達人心。吹著夏夜晚風的時刻，一同讓孫燕姿的歌聲伴你度過，《遇見》你與孫燕姿的《The Moment》。

今天，燕姿在社交媒體平台上低調留下一句「陪伴就是幸福」以茲紀念，Apple Music 也在這個特別日子，呈現孫燕姿在過去 20 年來的音樂經典，與每一位粉絲一起重溫每個被她的歌聲感動過、治癒過的溫暖時刻。

(科技)