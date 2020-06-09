國泰航空、中國國際航空和太古集團今早在股市開盤前集體宣布暫停交易，意味著3方將有重大事項公布。媒體預測，國泰航空將進行股權調整，未來營運恐由中國國航拿下經營權。

受到新冠肺炎疫情等因素打擊，國泰航空在經營上陷入困境，早前管理層更指出，在今年首4個月，虧損45億元(港幣，下同)。為支持國泰，政府透過持有優先股﹑可認股權證及過渡貸款等方式，提供最多292.5億元資金。

同時國泰宣布供股集資117億元，太古﹑國航及卡塔爾航空等主要股東均會參與。獲得該筆巨額資金後，國泰管理層如何在業務上作調整？以逐步走出困境？

目前國泰的股權結構，英商太古集團（Swire Group）目前是國泰航空最大股東，持有45%股權，國航與國泰相互持股，其中國航是國泰第二大股東，持有29.99%股權。

國泰管理層會在下午4時的記者會，國泰主席賀以禮在網上記者會上指出，會因應市場狀況，探索市場，加強國泰資產負債表。他感激政府救援行動，以維持國泰營運，令公司可對香港國際航空地位作出貢獻。

他表示，管理層專注保留現金，包括減少客運運能97%、高層減薪、前線凍薪、延遲訂飛機等，對同事十分感激。

他透露，現時的客運收益，只有去年同期的1%，換言之每月失去現金速25億至30億元。問及國泰現金水平時，他指出早前已透露公司有200億元無限制流動資金，現時每個月現金流出25至30億元，假如無是次重組計劃，國泰將用盡現金，有很大的倒閉風險，因此重組計劃對國泰至關重要。

經過這次重組，若國航從股權結構出手，取得國泰經營權，有可能為國泰目前的僵局找到新出路。

(中時電子報)