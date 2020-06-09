嘉義縣政府廢止徵收水上鄉「水上都市計劃文小（二）」學校用地一事，遭地方鄉親懷疑有官商勾結。（張毓翎攝）

嘉義縣長翁章梁回應，如今既然民眾有這樣的疑慮，應該有所本，故一切將移請檢調釐清。（張毓翎攝）

嘉義縣議會9日進行定期會縣政總質詢，縣議員王啟澧質詢說，嘉義縣水上鄉「水上都市計劃文小（二）」學校用地，32年前由縣府徵收後，因縣府「毫無作為」而還地於民，根本是行政怠惰，另，建商於內政部與縣府同意廢止徵收後，代地主付出資金買回，動作這麼快，遭民眾懷疑有官商勾結。縣長翁章梁回應，如果有任何問題，將交由檢調釐清。

王啟澧說，有民眾質疑，文小二用地是有政治人物負責溝通縣府，以不須設校為由，再透過民代幫忙讓內政部廢止徵收，並配合建商於內政部同意後，代地主出資向縣府買回土地，再將土地過戶於該建商，可能有涉及官商勾結。

王啟澧說，30年前徵收價一坪約1萬元，現在地主原價買回，現今一坪10多萬元，此用地共9300坪，能賺取的利益這麼大，此案真的不單純，請政風處認真查，此外，更令人不解的是，這塊地為何不能蓋雙語學校或公幼，此方案不僅能保留原本綠地及壘球場，亦免於土地被有心人買走。

縣議員詹琬蓁也補充，國發會擘劃2030年雙語國家藍圖，地方應配合中央政策，興建雙語學校，水上鄉人口數是縣內第2多，未來一定有這項需求，縣府教育處這次的評估，是否有瑕疵？縣府應檢討。

翁章梁回應，上一任張縣長已同意把土地還給鄉親，但他上任後，認為需再審慎評估，故先把案子撤回來，後來評估後，因少子化等因素，決議廢止徵收；如今既然民眾有這樣的疑慮，應該有所本，故一切移請檢調釐清。

(中時 )