士林地檢署偵辦桃園、台中3間代檢廠包庇超重混凝土泵浦車檢驗合格，其中威特力代檢廠以「選手車」蒙混過關，弊案爆發後，竟魔高一尺，代檢業者以「外掛程式」更改電腦程式，讓超重泵浦車順利過關，檢察官劉東昀搜索桃園市的鴻湧代檢廠、維邦代檢廠發現行賄資料，依貪汙治罪條例中收賄罪、行賄罪起訴負責人黃宏木、呂佾儐，以及代檢黃牛吳國誠等5人，其他車主、代檢員等30多人分別依偽造文書起訴或予以緩起訴。

2017年7月19日，陽明山仰德大道發生泵浦車煞車失靈衝撞對向轎車、機車，導致4死8人輕重傷，檢察官前往特威力等3代檢廠調查，發現業者、黃牛以A車車牌裝在B車上，組成「選手車」檢驗，車主支付1萬3600元到1萬6的檢驗費，早已行之有年。

但事故發生後，公路總局召回千輛泵浦車檢驗，代檢廠鏡變本加厲，自2018年12月間提高驗車費至3到6萬元，鴻湧負責人黃宏木、維邦負責人呂佾儐，與特定「黃牛」將代檢廠內的監理檢驗系統中測重改為手動、甚至改為由檢驗員目測，讓超重泵浦車憑空消失500公斤，並簽發合格檢驗。

惡劣行徑不止於此，每半年檢驗1次收取規費600元，突然暴增到每車次6萬元，由黃牛、代檢業者朋分，過往只能收取餽贈、餐飲，現更趁火打劫，黃姓、吳姓業者以及吳姓黃牛等5人，共檢驗51車次，不法獲利190多萬元。

起訴指出，黃、呂坦承收取高額檢驗費，並分給黃牛、檢驗員，檢察官認定，黃等2人涉犯收賄罪，另外吳姓黃牛等5人遊走代檢員以及擁有泵浦車的工程行間，涉犯對公務員關於違背職務行賄罪，而紀男的特威力沒有對價關係，包括吳姓黃牛以及信詠工程行陳美蘭依偽造文書起訴。另外，代檢員、車主依檢驗次數、行賄車次，予以緩起訴處分，並向公庫支付5萬到15萬元不等。

檢察官曾親赴監理站了解泵浦車驗車過程，了解黃牛如何見縫插針，收受紅包替車主護航，讓超重泵浦車違法上路，鎖定隱身幕後的黃牛，除了起訴代檢驗者外，另外5名黃牛則依行賄罪提起公訴。

另外，公路總局也依違法檢驗的資料，鎖定違規嚴重的泵浦車，車主現已主動報廢或者依緩起訴條件赴監理站完成合格檢驗，杜絕超重泵浦車影響其他用路人。

(中時 )