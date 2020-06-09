橘子(6180)5月合併營收9.4億元，年增39.8％，主要手遊《天堂M》推出改版活動，挹注5月營收較去年同期大幅成長；前5月合併營收49.2億元，年增15.2％。

橘子指出，《天堂M》高階妖精改版搭配新戰場開放，有效帶動玩家回流；另一款遊戲《小森生活》啟動首度改版，且《魔力寶貝M》釋出新道具及限時活動，都為營運帶來穩定動能。6月為服務玩家端午連假上線需求，旗下遊戲產品將陸續推出改版及玩家活動。

樂點旗下「IIO虛擬道具交易所」繼年初測試串接《召喚圖板》活動後，再攜手《新楓之谷》優化道具提領與轉移等功能，以建立玩家最順暢的遊戲與beanfun！使用經驗。橘子支付響應振興經濟政策，計畫加入政府三倍券平台並推出一系列線下消費加碼回饋，同步洽談連鎖手搖飲及生活型通路。

電商樂利受惠母親節5月檔期，美妝保養品類業績明顯增加，並備戰電商6月年中大檔，把握全台解封，衝刺後疫情消費商機。

(時報資訊)