資策會產業情報研究所（MIC）於6/1~6/10舉辦第33屆春季線上研討會「蓄勢」，針對2020年MIC規劃的10大垂直新應用領域中的資訊安全議題，從資安值得注意的六大未來關鍵領域發展，以及AI對抗假新聞威脅看資訊安全發展趨勢。

資策會MIC觀測資安發展表示，未來有六大關鍵值得注意包括雲端資安、宅辦公資安、工控資安、勒索軟體、5G資安、AI的深偽技術Deepfake。

隨著雲端資安威脅持續增加，將帶動雲端資安產品需求，預期5年內可能達到3倍成長；全球疫情使遠距辦公資安問題受到凸顯，連帶基礎架構與資安服務供應商也受惠。

隨著工業4.0來臨，將有更多工控設備曝露在駭客入侵風險中，工控資安也成為未來製造業關注焦點；針對勒索軟體，預期2020年將有更多攻擊針對企業雲端儲存服務、儲存空間下手，建議業者提前因應。

資策會MIC指出，5G服務帶來新商機也帶來資安風險，網通設備漏洞將會成為5G服務不穩定的變數。資深產業分析師童啟晟表示，資安合規將成為未來5G市場決勝關鍵，有許多業者關心資料在地化的問題，台灣5G通訊製造或代工業者，應思考如何因應不同市場的合規需求而調整布局。

針對AI深偽技術，應留意2020年詐騙將不僅是假冒聲音而已，更甚者，利用深偽技術增加信件真實感，以假冒信件格式欺騙企業進行轉帳，企業應更加留心。

(時報資訊)