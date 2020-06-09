NBA》詹姆斯前隊友擔心全美抗議事件引發第二波疫情 16:522020/06/09 中時 黃邱倫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 詹姆斯前隊友、騎士退役前鋒佛萊擔心，全美抗議事件恐怕會引來新冠肺炎第二波疫情高峰。(美聯社資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 佛洛伊德遭到警察壓制在地不幸過世，引發全美抗議，甚至造成暴動事件，雖然目前已經有趨緩的態勢，但NBA湖人當家一哥詹姆斯的前隊友佛萊卻擔心群眾聚集恐怕會引來第二波新冠肺炎擴散。 新冠肺炎疫情在全美已有超過200萬人感染，11萬多人死亡，是全球排名第一的國家，可見得疫情的恐怖與危險性。 詹姆斯在騎士的前隊友佛萊在上節目的時候談到佛洛依德引發的抗議事件，佛萊說，全美那麼多的抗議事件可能會引來第二波疫情高峰，未來兩周將是關鍵時刻，一旦再次爆發開來，恐怕會影響到NBA的復賽。 (中時 ) #新冠肺炎 #佛洛伊德 #NBA #詹姆斯 #佛萊 也許您會感興趣 推薦閱讀 租金飆高利率探底！專家：該告別「租」隊友了 09:002020/06/05 風格 利率探底租金飆高！專家：該告別「租」隊友了 09:002020/06/05 財經 印度迎解封 基金表現回神 04:102020/06/05 投資理財 高雄》會考放榜！林柏廷文武雙全 選擇續追排球夢 17:462020/06/05 寶島 捐400萬美元 樂高推廣種族平等 04:102020/06/06 全球財經 NBA》前隊友：詹皇這點勝過喬丹Kobe 12:202020/06/08 體育 允許球員單膝抗議？川普逼問NFL說清楚 15:482020/06/08 體育 前NFL好手遭殺害 前隊友不勝唏噓 16:242020/06/08 體育 建議韓國瑜北漂選市長？宅神嗆：豬隊友真多 17:202020/06/08 生活 NBA》澳洲藝術家翻玩LOGO 灰熊變小熊維尼 16:112020/06/09 體育 體育熱門新聞 NBA》歐尼爾扮和事佬：別犯我和Kobe的錯誤 - 體育 MMA》格鬥界震撼彈！麥葛雷格宣布退休 - 運動 NBA》詹姆斯前隊友擔心全美抗議事件引發第二波疫情 - 體育 CBA》復賽在即！上海雙外援離開大陸 - 體育 NBA》72年首見 詹姆斯將成前鋒助攻王 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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