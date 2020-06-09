佛洛伊德遭到警察壓制在地不幸過世，引發全美抗議，甚至造成暴動事件，雖然目前已經有趨緩的態勢，但NBA湖人當家一哥詹姆斯的前隊友佛萊卻擔心群眾聚集恐怕會引來第二波新冠肺炎擴散。

新冠肺炎疫情在全美已有超過200萬人感染，11萬多人死亡，是全球排名第一的國家，可見得疫情的恐怖與危險性。

詹姆斯在騎士的前隊友佛萊在上節目的時候談到佛洛依德引發的抗議事件，佛萊說，全美那麼多的抗議事件可能會引來第二波疫情高峰，未來兩周將是關鍵時刻，一旦再次爆發開來，恐怕會影響到NBA的復賽。

(中時 )