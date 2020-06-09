台糖即將在11日召開年度股東會，將改選董事長總總經理等重要職位，由於行政院核定台糖董事長繼續由陳昭義續任，總經理管道一則提前退休，由副總王國禧接棒總經理一職。

據悉，由於台糖正在積極推動建設再生能源，董事長陳昭義過去提出許多作為因此留任，而總經理管道一提前退休，職缺由由副總王國禧接任。王國禧為台大農化博士，歷任台糖研究所所長、台糖生物科技事業部副執行長兼代執行長。

(工商 )