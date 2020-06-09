電梯大廠崇友實業今(9)日公布，5月因商用電梯案源營收成長，帶動單月合併營收回升至3.76億元，不單比去年同期成長18.63％，也創今年單月次高。崇友預估，疫情造成新梯及汰舊換新標案完工驗收速度放緩，恐影響崇友今年完工認列營收進度，日前將今年營運目標下修與去年持平。

崇友5月合併營收3.76億元，年增幅18.63％；5月合併營收為17.32億元，較去年同期微幅減少4.34％。

崇友表示，崇友5月營收改寫今年單月營收次高記錄，主因是新梯、汰舊換新及維修保養三大業務營運保持良好營運動能。新梯深化中高端「堅尼西斯」品牌，持續拓展辦公大樓、百貨與飯店等商用案源，隨著台灣疫情獲得控制後，建商客戶紛紛加快新梯訂單完工步伐，帶動5月商用案源營收比重達12.30％比去年同期10.85％顯著增加。此外，崇友維保業務銷售對營收貢獻，也隨著台數穩步增加、以及深化雲端監控系統等服務，前5月累積維保台數逾3.62台水準，挹注崇友整體營運保持良好表現。

崇友指出，根據台灣房屋集團與中央大學產學最新合作報告分析，今年雖受肺炎疫情干擾，但台灣房市在剛性需求獲得支撐，受疫情影響小，觀察今年首季房市三大關鍵指標，包括建照核發宅數、全台買賣移轉件數、以及購置住宅貸款餘額皆呈現較去年同期成長態勢，分別成長6％、8％與6％，受惠自住客買盤升溫、央行降息等挹注，有望隨著台灣疫情獲得控制後，房市買氣穩定上升。

崇友指出，崇友已感受新梯、汰舊換新業務主要建商客戶已有加速訂單完工需求，雖今年上半年建商有放緩推案時程，憑藉崇友站穩全台前三大電梯廠商地位，透過旗下「崇友」、「堅尼西斯」自有品牌，以及代理「東芝」品牌策略拓展台灣電梯市場占有率表現，推升目前整體在手訂單金額仍較去年同期成長15.84％，隨著下半年建商紛紛啟動推案熱潮，有望挹注新梯、汰舊換新業務良好銷售環境。

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