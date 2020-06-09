高雄市長韓國瑜6日遭罷免後，他後續的動向及是否提出「選舉無效的訴訟」都備受矚目，他的決定也會連帶影響國民黨對下屆高雄市長之補選的布局，韓國瑜9日下午主動宣布，將暫時沈澱休息，並且對於罷免的結果，不會提出任何訴訟，代表國民黨前主席朱立倫、馬英九、高雄副市長葉匡時、李四川等人，都不可能角逐高市的補選。

新北市長侯友宜於9日前往瑞芳區運動公園啟用典禮，被現場記者詢問是否會勸進，他回應指出，朱立倫是一個非常不錯的選擇人才，但無論最後黨內會派誰出戰，只要大家全心全力，秉持不避戰、不畏戰、不懼戰的心態，國民黨就有機會再繼續為高雄市民來服務。

另外，針對日前國民黨主席江啟臣是一個不錯人選的言論，記者詢問說，若黨內到時候派帶職立委前往參選，是否會有「落跑」的形象，侯友宜說，無論是誰，黨內只要有願意承擔、為社會國家來做事的黨員，都是值得我們給他們鼓勵，只要全黨繼續團結合作，國民黨就仍還有機會。

針對「霸韓行動」外界有聲音建議黨中央直接採取訴訟法律戰，但韓國瑜團隊於臉書指出自己不考慮提出訴訟，並感謝高雄市民的支持，對此，侯友宜則回應表示，自己相信黨中央有一定周全的考量，要大家一起尊重黨中央，也要尊重團隊的決定。

(中時 )