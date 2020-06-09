都發局長黃文彬表示，市府審查建造執照時，均依法行政、保持行政中立。（陳世宗攝）

國家隊一手操作罷韓事件？民進黨市議員何敏誠9日質詢說，他發現剛好相反，市府意識型態作祟連「卡照」都要分藍綠；盧秀燕曾說不管胡志強、林佳龍留下的，會把「做一半的建設完成，該開工的都開工」。都發局強調，市府審查建造執照時，均依法行政、保持行政中立。

何敏誠說，東區正準備動工的三井東區LaLaport為例，據聞三井集團當初正在申請建照過程當中，卻傳市府想以認養整個帝國糖廠公園為交換，來做為建照通過的條件，後經地方人士和他居中協調，如今才順利發照；否則東區又會錯失一大好機會。

何敏誠指出，洲際棒球場運動園區附近，現在是漢神百貨預定地，據說也會生變；運動園區是從胡志強開始，經林市府協議並取得共識，也有簽訂契約；但市府目前似乎躊躇不前，是否建照也要生變？政治氛圍激化，這不是一個好現象，不要為了藍綠之分影響市民權益，才能真正做實事來為台中打拼。

都發局表示，市府審查建造執照時，均依法行政、保持行政中立，落實建築法第34條精神「行政與技術分立」原則，建管人員就建造執照工程圖樣及說明書規定項目進行審查，其餘項目由建築師或專業技師就其專業簽證方面負完全責任，明確劃分權責。

都發局強調，為落實行政流程公開及透明化，已建置資訊網路查詢平台（建管得來速）、配合臨櫃服務等方式，使民眾了解建管業務申辦的核判時間、進度，大幅提升核發執照效能。

(中時 )