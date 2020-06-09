苗栗少年觀護所收容的一名少年，家中父親因車禍成為植物人，母親不知去向，僅靠祖母一人當清潔工維持家計，少觀所所執行辦理矯正署「及時雨~援助收容人高關懷家庭方案」得知後，日前派員前往少年家中贈送粽子及慰問金，希望家屬多與少年聯繫，支持少年改過自新。

少年觀護所針對所內收容少年，都會主動關心少年家庭狀況，以利輔導工作，日前在訪談一名新收容少年後，得知少年家境貧困亟需援助，少年父親因車禍成為植物人，母親不知所蹤，僅靠祖母一人當清潔工支撐家計，生活困苦。

少觀所日前派員至少年家中探視，表達少觀所關懷心意，並致贈慰問金及自營作業產品肉粽及水餃，同時鼓勵家屬多與少年聯繫，支持少年改過自新。

少觀所所長劉振榮表示，「及時雨方案」目的在於結合社會資源以扶助收容人家庭，使其遭逢變故致生活陷入困境時能順利度過難關，透過多方協助以增加對於收容人之關懷，進而使收容人感念各界之支持而改過遷善。

(中時 )