去年因蜂蜜收成慘，台南市國產蜂蜜評鑑競賽因此停辦，今年重新出發，選出7名特等獎、23名頭等獎。（莊曜聰攝）

2019年因異常氣候、施藥、害蟲、疾病等因素，南市蜂蜜欠收不到1成，去年評鑑首度停辦，台南市政府農業局9日在東山區農會辦理國產蜂蜜評鑑決選，通過藥檢的33組大比拚，受邀評鑑的苗栗區農業改良場專家說，南部龍眼蜂蜜帶有木頭香氣，相當特別，農民表示，今年龍眼蜜蜂蜜僅有往年3到5成產量，但市場價格波動不大，獲獎後希望能帶動買氣。

南市府農業局指出，南市氣候適合龍眼樹生長，且具有獨特香氣及風味，產出的龍眼蜜口感醇厚，久放後味道更為醇厚，品質在全台數一數二，也輔導農民申請台南尚青、國產蜂產品證明等認證標章，另外還有農產生產追溯QR-Code等，透過「2章1Q」推廣，消費者選購更安心。

但去年受到天候等因素影響，全台產量暴跌，南市以往每年都有80萬公斤以上產量，去年還不到1成，蜂蜜評鑑因此停辦，農委會還部分補助養蜂所需的砂糖費用，經過1年休養生息，加上今年龍眼、荔枝等蜜源植物開花狀況不錯，產量略有回升。

今年復辦蜂蜜評鑑，參賽的農民共有33人，不少都是老面孔，通過第一階段的農藥及抗生素檢驗後，再由苗栗區區農業改良場及嘉義大學植物學系等5位學者專家擔任複評委員，針對澱粉酶活性、羥甲基糠醛化合物含量，以及色澤、香氣、風味等5項進行品評，最後選出7名特等獎、23名頭等獎。

得獎名單分別為特等獎：莊朝強、田宗益、張昭文、邱品嘉、胡駿筌、吳鎮球、羅元澤；頭等獎何育昌、何育慈、林志鴻、林蘇麗英、林居榮、賴志杰、黄聖恩、謝森發、黄國珍、黃佩霖、黃國展、蔡帛晏、王川華、蔡炳煌、蔡勝貿、江家豐、江順良、陳世欽、力順天、卓雪玲、林清田、王良珍、陳啟川。

(中時 )