彰化市公所打造中彰運動公園為成為親子運動的好場所，舉凡直排輪、滑步車等，家長帶著小朋友享受運動樂趣，擁有快樂童年。。（公所提供／謝瓊雲彰化傳真）

中彰運動公園已成為滑步車的聖地，因交通便利，吸引外縣市民眾帶著小朋友前來親子運動，留下美好生活記憶。（公所提供／謝瓊雲彰化傳真）

全民運動一起來，健康迎暑假，彰化市公所將在今年暑假7月20日至8月15日，在中彰運動公園親子夢想輪動場舉行「2020中彰輪動季」活動，首度結合公益團體，並邀請專業運動團體共同主辦，創造彰化親子後疫情時期的美好記憶。

彰化市公所前年底啟用「親子夢想輪動場」中彰運動公園，斥資305萬元，將中彰高架橋下空間重新整理後，增設遮雨式運動場、桌球、籃球場、溜滑梯、運動設備、停車場等設施，和親子輪動場，成為最熱門的免費親子活動場地。

公園位在中興路與台74線橋下、交通便捷，場地原本設計以溜直排輪為主，因場地安全、活動刺激，成為溜滑步車聖地，也吸引許多遙控車友等團體事先申請場地舉辦同好交流活動，不少家長遠從北高等外縣市前來參與。

公所主祕陳永軒表示，響應防疫新生活運動，鼓勵民眾在落實防疫之餘，從事有益身心健康的戶外活動；考量許多社福團體募款困難，今年夏令營首度結合公益，依場地性質共分為滑步車、直排輪、遙控車，及滑板4大主題舉辦，除號召企業贊助弱勢家庭兒童參加夏令營，相關盈餘也將捐給彰化家扶中心。

此外，暑假每周周末都有主題活動，結合彰化慈生仁愛院（老居工坊）、家扶、YMCA等公益慈善團體共襄盛舉、除夏令營活動相關盈餘捐給彰化家扶中心外，更號召企業贊助弱勢家庭兒童參與主題夏令營，一起創造2020年後疫情時代親子暑假美好記憶。

(中時 )