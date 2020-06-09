中職中信兄弟扎根社會公益，近期與「唐氏症基金會」合作推出聯名商品「愛出擊爆米花」，希望能助「唐寶寶」一臂之力，對於爆米花的口味，中信兄弟球星許基宏、陳柏豪一致推崇，盼望支持兄弟、他們的朋友能用實際行動幫「唐寶寶」打氣。

除了聯名商品販售，球團安排許基宏、陳柏豪前往基金會所屬「天生我才台中霧峰站」，這是疫情逐步緩解後，第1個至基金會的參訪，體驗心智障礙者日常做皂過程，球團更想為唐寶寶與心智障礙者，帶來溫暖、笑容。

參訪過程中，2位球星被心智障礙者索取簽名，甚至有學員直接請球星簽在衣服，只見他滿臉笑容，開懷向球員感謝，2位球星還特別在「天生我才台中霧峰站」留下簽名球，上頭寫著加油的祝福：「你們是最棒的！」

同時中信兄弟邀請基金會家庭，觀賞6月20、21日對戰樂天桃猿的球賽，兩位球星與學員們擊掌，相約球場再見。基金會呼籲，購買與中信兄弟推出的「愛出擊爆米花」，就是幫助孩子們的最佳方式之一。

基金會董事長林正俠表示，疫情帶來的短期影響與恐懼，尤其各國經濟皆受創嚴重，台灣很難能夠完全置身事外。然而，孩子們的服務、進步不能停，期盼社會各界持續幫助這些孩子，讓這些家庭在困難時節，不必增加心理負擔、壓力。

(中時 )