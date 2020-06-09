有條件限空令即日收回。金管會9日宣布，取消當天收盤價跌幅達3.5％以上，次一交易日不得以低於前一交易日收盤價放空的「有條件限空令」；另外盤中借券賣出委託量從10日開始，由日均交易量10％回復為30％、放寬抵繳信用交易應補繳差額的擔保品亦自10日停止適用。

金管會表示，主要是二大原因取消有條件限空令，一是國內外股市逐步回穩，多數國家已取消限制放空措施；二是台灣新冠肺炎疫情控制得宜，6月7日已放寬防疫措施，市場不確定性趨於緩和。

(工商 )