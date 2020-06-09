全台解封、全民進入防疫新生活，台北君悅酒店搶攻婚宴與婚禮商機，即日起至2020年12月31日止推出「君悅精選 ． 88好嫁日」婚宴專案，精挑細選88天好嫁日期、每桌12人19800元起，)，新人即可於高雅氣派、挑高無柱大型宴會的「凱悅廳」舉辦「名流級完美婚宴」。同時，7月31日前完成婚宴簽約，即加贈甜蜜旅行「雙人一泊二食」免費套裝住房與多重專案超值禮遇。

台北君悅酒店推出期間限定的「君悅精選 ． 88好嫁日」專案，內容包含: 婚宴當日安排貼身管家提供新娘最優質的各項服務與協助，席開12桌以上贈送新人君悅客房免費住宿一晚，若達25桌即贈送君悅套房一晚，翌日於房內悠用雙人美式早餐。君悅酒店強調，本專案除享有經驗豐富的廚藝團隊專門設計的中式婚宴筵席佳餚外，並提供特選佐餐飲品無限享用與每桌加贈的一瓶紅酒佳釀。

君悅酒店並指出，專案婚宴會場「凱悅廳」以方正無樑柱的寬闊視覺，搭配高貴典雅銀製雕塑環型燈著稱，展現出極致的優雅品味，搭配當季特色花藝打造主舞台與入口迎賓花柱，配合主桌與客桌的精心花藝佈置，呈現夢想中最完美的重要時刻。此外，婚宴親友亦享有君悅客房住宿優惠，與酒店內餐廳、酒吧消費85折優惠。

台北君悅酒店提醒，婚宴專案人數依成人計算且價格需另加一成服務費，且須配合台北君悅酒店精選88個指定日期使用，適用凱悅廳一區25桌起、凱悅二廳12桌起，或凱悅廳全區40桌起，無法與其他優惠合併使用。

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