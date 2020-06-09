花蓮縣文化局長江耀辰，與台灣紀錄短片《夢想離我四公尺》的主角高佳宜選手，共同參與活動開幕儀式，宣告活動正式開跑，宣傳「2020年，全民運在花蓮」。（羅亦晽 攝）

花蓮縣首屆電影節「以鏡誌動」，今（9）日下午於花蓮縣新城鄉北埔國小開幕。現場以花式足球作為開場表演，首映2020花蓮電影節系列活動宣傳影片，讓北埔國小學童驚呼連連，並邀請台灣紀錄短片《夢想離我四公尺》的主角高佳宜選手，共同參與開幕儀式，宣告活動正式開跑，宣傳「2020年，全民運在花蓮」。

電影節配合全民運動會在花蓮，主題「以鏡誌動」取成語「以靜制動」諧音，要用電影鏡頭紀錄、述說運動員激勵人心的故事，激發民眾對運動的喜愛、對生命奮鬥的毅力。6月至9月期間，將透過校園與鄉鎮放映講座、影視工作坊等系列活動，教導有興趣的民眾，如何用手機拍攝、剪輯影片，花縣文化局長江耀辰鼓勵大家，「人人隨時可記錄生活中感動時刻」，期待未來在花蓮，能培養出無數個李安大導演。

江耀辰表示，電影節從去年他剛上任時就開始籌備，花蓮縣文化局受到文化部影視音補助經費，將鐵道文化園區一館內的中山堂，改建成適合全家大小舉同觀看電影的懷舊電影院，院內設施不輸影城，預計8月底完工，歡迎民眾申請電影播放，將自己拍的電影，放映給親朋好友看。

江耀辰也說，未來花蓮電影節，每年都會向文化部申請預算來舉辦，期許能像台北電影節、高雄電影節一樣，邀請到國際知名電影導演來花蓮，將花蓮好山好水好觀光推廣至全世界，讓全世界看見花蓮！

(中時 )